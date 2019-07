Il gip convalida il fermo dei due statunitensi |L' omicida faceva uso di psicofarmaci

Roma - carabiniere ucciso : il gip convalida il fermo per la coppia di amici statunitensi : I carabinieri della Compagnia di Roma hanno arrestato ieri Gabriel Christian Natale Hjorth (18 anni) e Elder Finnegan Lee (19 anni) entrambi statunitensi e in visita nel nostro paese per motivi di svago, per tentata estorsione e omicidio aggravato. Entrambi, infatti, vengono considerati responsabili dell'assassinio a coltellate, al culmine di una colluttazione, del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35enne originario di Somma Vesuviana. Il ...

Stupro Roma - gip convalida fermo 25enne : 21.22 Il gip di Roma ha convalidato il fermo del 25enne romeno accusato dello Stupro di una ragazza etiope avvenuto il 19 maggio scorso in uno sgabuzzino attiguo alla discoteca Factory, nella zona nord della Capitale. Il giudice Vilma Passamonti ha accolto la richiesta della Procura che contesta all'uomo il reato di violenza sessuale di gruppo. Le indagini puntano ora ad identificare anche gli altri due autori della violenza.

gip non convalida arresto comandante Sea Watch : Il gip di Agrigento ha deciso di non convalidare l'arresto della tedesca Carola Rackete, comandante della Sea Watch. Procura aveva chiesto convalida

Sea Watch - Carola Rackete libera - il gip non convalida l'arresto : Sea Watch, Carola Rackete libera, il gip non convalida l'arresto Il prefetto di Agrigento ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera Parole chiave: Carola_Rackete ...

Carola Rackete è libera e può tornare al timone : il gip non ha convalidato l'arresto : Il rilascio era apparso sin da subito scontato: Carola Rackete è tornata in libertà. Il gip non ha convalidato l'arresto ed è stata bocciata anche la richiesta dei pm di divieto di dimora in provincia di Agrigento. Secondo il Giudice la scelta della capitana di attraccare a Lampedusa è stata obbligatoria e non strumentale: i porti della Tunisia e della Libia non sono ritenuti sicuri. La capitana può, dunque, tornare al timone anche se la Sea ...

Sea Watch - gip non convalida arresto : Carola torna libera | La comandante : "Così vince la solidarietà" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

SEA WATCH 3 - CAROLA RACKETE TORNA LIBERA/ gip non convalida arresto - ira Salvini : Sea WATCH 3, il Gip di Agrigento Alessandro Vella non convalida l'arresto di CAROLA RACKETE. Salvini: 'Pronto un provvedimento per rispedirla in Germania'.

Sea Watch - gip non convalida arresto : Carola torna libera | "Ha agito in adempimento di un dovere" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch - Carola Rackete torna libera : il gip non ha convalidato l'arresto : Il giudice si pronuncia a favore della capitana della nave Ong: "Ha agito per portare in salvo i migranti". Salvini: "Per...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Urgente riforma della magistratura» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Migranti : gip non convalida arresto - Carola torna libera (2) : (AdnKronos) - Secondo il gip di Agrigento la decisione di attraccare a Lampedusa non sarebbe stata "strumentale, ma obbligatoria" perché i porti della Libia e della Tunisia non sono stati ritenuti porti sicuri. Di altro avviso la Procura secondo cui non cera "lo stato di necessità". Inoltre, per la

Sea Watch - Carola torna libera. Il gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari : Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera.Il Dl sicurezza bis “non è applicabile alle azioni di salvataggio”, spiega il gip di Agrigento, Alessandra ...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Pronto atto di espulsione - non siamo una colonia» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Pronto atto di espulsione - non siamo una colonia» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...