Calciomercato | colpo di scena inatteso nell’affare Bale

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : tanti ritorni - doppio colpo Cosenza - Paganese attiva : Calciomercato – Molte trattative in Serie B e Serie C anche nel weekend. Chiusa una Serie di ritorni importanti, altri potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni. Insomma, in cadetteria la seconda volta non si scorda mai. Lo Spezia ha chiuso per il ritorno del difensore Capradossi a titolo definitivo dalla Roma. Il club ligure ha sorpassato il Crotone. Il Pescara sogna un Sottil bis, l’ala è stata chiesta di nuovo in prestito alla ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa - doppio colpo del Lecce - trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi nomi PER IL Genoa, doppio colpo Lecce – Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si ...

Calciomercato - le ultime : Genoa grandi firme - doppio colpo del Lecce e tutti gli obiettivi della Fiorentina : Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per un doppio prestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz. Genoa ...

Calciomercato - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

Calciomercato Serie A - i botti : in due su Nainggolan - il Milan su Rugani e la Fiorentina tenta il colpo Khedira : Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ottimo con la Juventus ed a questo punto sembra difficile una cessione dell’ex Sassuolo, per questo motivo i rossoneri hanno deciso di bussare alla porta della Juve per Daniele Rugani. Per l’attacco si limano gli ...

Calciomercato Serie A e B - altre ufficializzazioni : doppio colpo per Lecce e Frosinone - si muove il Verona : altre ufficializzazioni tra Serie A e Serie B: attive Lecce, Hellas Verona e Frosinone. doppio colpo del direttore sportivo dei pugliesi Mauro Meluso. La società giallorosa ha infatti ufficializzato l’acquisizione di Antonino Gallo, difensore classe 2000, e Simone Lo Faso, attaccante classe 1998, entrambi provenienti dal Palermo. I due calciatori sono già nel ritiro estivo di Santa Cristina Valgardena agli ordini del tecnico ...

Calciomercato Genoa - boom boom Preziosi : altro grande colpo - l’11 di Andreazzoli adesso fa paura [FOTO] : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. In numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del Calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e ...

Calciomercato Genoa - colpo ‘galattico’ : è fatta per Lucas Silva dal Real Madrid : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione è servita da lezione in casa Genoa, il brivido retrocessione è rimasto vivo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, adesso il presidente Preziosi non ha più intenzione di soffrire e sta portando avanti una campagna acquisti veramente importante. Nelle ultime mosse la dirigenza rossoblu ha chiuso per un colpo ‘galattico’, un innesto veramente da novanta ed in ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Empoli e Salernitana sognano il colpo : Sambenedettese e Cesena scatenate : Calciomercato – Si preannuncia un mese e mezzo caldo in Serie B e Serie C. Alcune squadre si sono già mosse con anticipo e hanno messo a segno colpi importanti. L’Empoli ha preso Mancuso, il Benevento Sau, questi i due colpi più risonanti. Ma tanti affari sono in prossimità di chiusura. A fare il punto sono “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport”. Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha ...

Calciomercato Juventus - Sarri chiede a Paratici il colpo TOP : Calciomercato Juventus – L’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è appena iniziata, ma l’allenatore ex Chelsea ha le idee molto chiare. Stando a quanto filtra oltremanica, l’allenatore toscano ha chiesto a Paratici e soci un nuovo elemento per rinforzare la rosa bianconera. A riportare la notizia è il Mirror, secondo cui dopo l’esperienza ai blues, […] More

Calciomercato Napoli - colpo in attacco : si vorrebbe tentare l'affondo per Pepé : Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas ...

Calciomercato Fiorentina - i viola tentano il colpo Llorente per l’attacco : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, il club viola ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione e per questo motivo la dirigenza è intenzionata a muoversi in maniera importante. Non solo il possibile ritorno di Borja Valero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato nelle ultime ore contatto con l’attaccante ...

MODRIC AL MILAN/ Calciomercato - il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? : MODRIC al MILAN. Calciomercato, il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? L'ingaggio stellare potrebbe portare il Real Madrid a cedere il croato

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More