10 scuse che gli uomini usano per chiudere una relazione

(Di domenica 28 luglio 2019) Non voglio incasinarti la vitaNon posso darti tutte le attenzioni che meritiHo un passato burrascoso con questo genere di storieNon sono abbastanza per teTi ho viziata troppoLa stabilità non fa parte della mia vitaTendo a sparire, di tanto in Faccio fatica a fidarmiBoh, non ho spiegazioniÈ il momento sbagliatoNon è vero che glisono difficili o superficiali. I maschi, nelle relazioni, ci si buttano a pesce con tutte le energie, proprio come le ragazze. Le migliori intenzioni ce le mettono tutte, è solo che poi succede qualcosa, non si sa bene cosa, che li fa desistere. Ecco, se dobbiamo trovare un difetto al genere maschile è che, purtroppo, desiste (si stanca) abbastanza in fretta. Ed è proprio in quel momento, che piuttosto di sistemare le cose, preferisce rompere e per farlo non usa le parole che ha in testa, ma lepiù assurde. Quindi ecco le 10 frasi più irrazionali, ...

