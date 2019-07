Vespa | ' Successore di Mattarella eletto da M5S-PD? Non ci sarebbe da meravigliarsi'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) La lunga esperienza giornalista di Brunoè alla base del fatto secondo cui la sua sia un'opinione abbastanza autorevole quando c'è da provare a delineare orizzonti e prospettive della politica italiana. Gli interrogativi attuali, al momento, riguardano quanto l'attuale maggioranza governativa formata da Lega e Movimento Cinque Stelle è destinata a restare in piedi e cosa accadrebbe qualora tutto dovesse crollare. A ciò si aggiunge naturalmente il fatto che qualcuno, come Matteo Salvini, forte di un consenso nettamente superiore agli altri potrebbe avere convenienza nel fare una mossa o un'altra. In particolare Bruno, in un editoriale apparso sulla testata online Quotidiano, mette in piedi un ragionamento logico basato sul fatto che la prospettiva che Pd e Movimento Cinque Stelle potrebbero eleggere il prossimo presidente della Repubblica potrebbe essere un'eventualità in ...

