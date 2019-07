Torino-Lione | le previsioni dei No Tav | “Fase nuova | ma da 30 anni dicono che partiranno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) “L’ok di Conte sbloccherà i bandi di gara, ma i cantieri non ricosì presto. L’opera non la vedremo mai”. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui martedì sera ha sancito il via libera alla, non sembrano preoccupare più di tanto gli attivisti No Tav. La comunità della Val Susa che da oltre 20si batte contro la realizzazione della linea ferroviaria super veloce si è radunata in questi giorni a Venaus, per il Festival Alta Felicità. E sabato andrà in corteo fino al cantiere di Chiomonte per ribadire la contrarietà all’opera. “Sicuramente quello del governo è un passo avanti ma sono 30che ci raccontano che” dice Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav. “Noi c’eravamo e ci siamo ancora, ci troveranno sempre tra i piedi”. Nessuno vede nel discorso del ...

