Nave militare recupera i migranti Ora si trova davanti al porto di Catania

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Giovanna Stella LaGregoretti hato in mare 135e ora siildi. Ma Salvini ribadisce che i porti sono chiusi Ladella Guarda Costiera italiana ha a bordo 135. La Greogretti è intervenuta dopo che un peschereccio italiano nelle scorse ore avevato in mare ie dopo che Malta aveva nagato il proprio sup, nonostante proprio Malta fosse competente per la zona del naufragio. E ora la nostra, dopo una prima rotta verso Lampedusa, sialdi. Isono stati soccorsi dopo l'allarme lanciato dal peschereccio italiano, "Accursio Giarratano", che non ha mai abbandonato il gommone fino all'arrivo della vedetta della Guarda Costiera. La, intanto, è in attesa di ordini per lo sbarco dei. Il governo, ieri, ha ufficialmente interpellato ...

FioriFlavio : @T_h_e__J_ok_e_r No è avvantaggiata in questo però il muro non regge. Salvini blocca una nave militare, suolo patri… - CCiavaroli : @VIOLA_MARTELLA Una nave della guardia costiera non è militare, ma ne è competente il ministro dei trasporti e del… - rolandodellamo1 : Adesso è una nave della marina militare ad essere bloccata dall'entrata nei porti che il caro federmaresciallo S… -