Libia | raid di droni Haftar su Misurata

Libia - liberi i 350 migranti rinchiusi nel centro di Tajoura. Nella struttura erano morte 53 persone dopo un raid aereo : Sono liberi i 350 migranti rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, in Libia . Il governo del premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro. Il centro era stato colpito la settimana scorsa da un raid dell’aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti. La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ...

Onu e Ue condannato raid su migranti in Libia - in azione F-16 americano degli Emirati : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu e l'Ue hanno condannato il raid sul centro di detenzione dei migranti a Tagiura, a est della capitale libica Tripoli, che ha causato almeno 53 morti e oltre 130 feriti. Il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha accusato dell'attacco il maresciallo della Cirenaica, Khalifa Haftar, e gli Emirati Arabi Uniti che avrebbero fornito l' F-16 di produzione americana con cui e' stato compiuto il bombardamento. ...

Libia. Onu - no intesa su condanna raid : 00.32 Il Consiglio di sicurezza dell'Onu non ha trovato nessuna intesa sulla condanna del bombardamento del centro di detenzione per migranti in Libia attribuito al generale Khalifa Haftar. Sono stati gli Usa a non appoggiare il documento di condanna al termine della riunione a porte chiuse andata avanti per due ore. Nella bozza, fatta circolare da diplomatici britannici, si condannava il raid, si chiedeva il cessate il fuoco e il ritorno al ...