Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) “Il problema è confondere la linea sottile che intercorre tra il rendere un figlio libero di emanciparsi e l’abbandono”. Sul Corriere della sera, Eleonoradell’attore, commenta le dichiarazioni del padre, che in un’intervista a Pierluigi Diaco ha ribadito la sua intenzione: non lascerà un euro ai suoi sei figli, perché “i figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo e va allenato. Se tu non studi non elabori, il cervello s’impigrisce”. Su quell’eredità, dice Eleonora, terzogenita dell’attore, non ci ha mai contato.“Condivido con le mie sorelle l’eredità, quella sì, di un genitore con un carattere difficile, che ci ha allevato come tre maschi e quindi con il desiderio di essere libere, di venire ...

HuffPostItalia : La figlia di Luca Barbareschi: 'Papà non mi lascerà eredità? C'è differenza tra voler far emancipare un figlio e ab… - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: Il nipote del boss sposa la figlia del consigliere Pd.Presente #DeLuca Prima di me di boss erano solo dei poveri umberti… - luca_catone : RT @matteosalvinimi: “Mario era un uomo di altri tempi, di nobili sentimenti. Mi accompagnò all'ospedale dove stavo andando a portare mia f… -