Cari Mora | un thriller gotico e sanguigno sulle tracce dei lingotti d' oro dei

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Luca Crovi Thomas Harris, il «papà» di Hannibal Lecter, torna con un nuovo romanzo «dad, figlia della guerra, voleva fare la veterinaria. Da nove anni viveva negli Stati Uniti grazie a un permesso di soggiorno preo per ragioni di asilo, che nell'atmosfera inacidita di quel periodo rischiava di essere cancellato in qualsiasi momento da una bizza presidenziale». In queste poche ed efficaci righe Thomas Harris ci presenta la sua nuova eroina protagonista di(Mondadori, pagg. 236, euro 18,50), destinata a sostituire nel cuore dei lettori la Clarice Sterling de Il silenzio degli innocenti. A venticinque anni la giovane colombiana è coperta di cicatrici ed è sopravvissuta alla guerra dei baby soldati delle FARC, imparando a suturare ferite fin da piccola e riuscendo a immigrare negli Stati Uniti. Qui le piacerebbe occuparsi della riabilitazione di uccelli e ...

