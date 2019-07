Bimba cade dal balcone | salva grazie a uno stenditoio

Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare. Gravissima Bimba di 4 anni : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4 anni è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: ha rischiato di annegare e ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ...

Bimba di pochi mesi ha la febbre alta e per far scendere la temperatura viene messa in freezer - cosa accade è terribile : Una bambina aveva la febbre alta ed era in casa con il fidanzato della mamma. Il ragazzo, di 21 anni, sapendo che serviva un temperatura molto bassa per far scendere la febbre alla piccola, l’ha messa nel freezer. La bambina di dieci mesi è rimasta ustionata quando la sua pelle delicatissima è entrata a contatto con il ghiaccio del freezer. Il ragazzo, durante il processo a suo carico, ha spiegato di aver preso quella decisione perché gli ...

Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa : è grave. Il dramma sotto gli occhi dei genitori : Incidente domestico choc per una Bimba di un anno a Mortara, provincia di Pavia: la piccola è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei...

Roma - ramo cade su famiglia : tra i feriti una Bimba di 2 anni : Roma, ramo di un albero si stacca e cade sulla banchina del Tevere travolgendo un'intera famiglia, tra i ricoverati anche una bambina di 2 anni. Il drammatico episodio è accaduto ieri sera alle 22:30, al centro di Roma, precisamente all'altezza di Ponte Sisto, dal lato di piazza Trilussa, nel quartiere di Trastevere. Un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo un'intera famiglia in ...

Si è ferita ad un ginocchio cadendo e ha contratto il tetano : Bimba ricoverata in gravi condizioni - non era vaccinata : Una bimba di 10 anni della provincia di Verona è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. La piccola, secondo quanto si è appreso, non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. Ieri l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato il ricovero della bambina, precisando però ...

Cade e si sbuccia ginocchio! Bimba di 10 anni in terapia intensiva per tetano : Stava giocano all'aperto quando è inciampata ed è caduta a terra facendosi un taglietto al ginocchio, quella che sembra una piccola sbucciatura, però, in poche ore si è rivelata qualcosa di ben più grave: la piccola, una Bimba di 10 anni, ha contratto il tetano ed è stato necessario ricoverarla d'urgenza per le cure immediate. È quanto accaduto nelle scorse ore nel Veronese dove la piccola abita con la famiglia. La piccola ricoverata d'urgenza ...

Brindisi - Bimba cade nella villa comunale mentre gioca : Emanuela Carucci La piccola ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata per due giorni in ospedale.. Allarme sicurezza per l'area verde a Ceglie Messapica Stava giocando all'interno della villa "Cento Pini", ma è caduta urtando contro una grossa radice di pino che spunta dal terreno.Brutta disavventura per una bambina di sei anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. A seguito della caduta ha riportato un trauma ...

Mantova : Bimba cade in piscina di agriturismo - salvata con massaggio cardiaco : Una bambina è caduta nella piscina di un agriturismo ieri pomeriggio a Volta Mantovana, in provincia di Mantova: alla bimba, di 5 anni, trovata incosciente e cianotica, è stato praticato il massaggio cardiaco che ha consentito la ripresa del battito cardiaco e del pianto. All’arrivo dei soccorsi la piccola è stata intubata e trasportata all’ospedale Borgo Trento di Verona. L'articolo Mantova: bimba cade in piscina di agriturismo, ...

Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...

Eboli. Cade nella piscina vuota : morta Bimba di 3 anni : Eboli è sotto choc. Una bambina di soli tre anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota nel

Salerno - Bimba di 3 anni cade nella piscina vuota e muore : Tragedia ad Eboli questa sera dove una bimba di 3 anni appena è caduta in una piscina ed è deceduta. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca che era...

Salerno - Bimba di 3 anni cade nella piscina vuota e muore : Tragedia ad Eboli questa sera dove una bimba di 3 anni appena è caduta in una piscina ed è deceduta. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta in una piscina...