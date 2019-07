Basta comprare vini veneti Il boicottaggio dei bar del Sud 

Fonte : agi

(Di sabato 27 luglio 2019) L'hashtag coniato ad hoc è #comprasud, è stato anche pubblicato online un volantino da stampare e affiggere nella propria attività, dice: “Bar dezzato”, ovvero un bar che non serve, prosecchi e spumanti prodotti in Veneto. È questa la risposta studiata dal giornalista e scrittore Pino Aprile, che molti ricorderanno per aver firmato il best-seller “Terroni”, contro la decisione della Regione Veneto di trattenere il residuo fiscale. “Vuol dire – spiega lo stesso volantino - che le tasse pagate in Veneto restano tutte in Veneto. Quindi se tu consumi prodotti, non solo arricchisci le aziende venete, ma anche le tasse che paghi sulla bottiglia di vino veneto (i tuoi soldi) andranno a finanziare solo scuole, ospedali e strade del Veneto. E le scuole, gli ospedali e le strade del Sud chi le finanzia?”. Una domanda alla quale al momento stanno rispondendo i social che si ...

