Iron Maiden | Adrian Smith critica le tracce pre-registrate nei concerti | ' Una vergogna'

Iron Maiden - Steve Harris : 'Se non conteremo più nulla parleremo di un possibile ritiro' : Negli ultimi tempi molte grandi band del panorama rock e metal hanno pensato al proprio ritiro delle scene, come i Kiss e i Mötley Crüe che hanno organizzato il loro tour d'addio. Oltre a loro ci sono gli Iron Maiden, che ancora però non pensano di andare in pensione: a ribadirlo è stato Steve Harris in un'intervista radiofonica. Ritiro ancora lontano Tutti i fan degli Iron Maiden possono stare tranquilli: la band di Steve Harris ancora non ...