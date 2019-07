Henry Cavill vuole interpretare ancora Superman?

The Witcher - prime immagini della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill The Witcher, il trailer Durante il San Diego Comic Con Netflix ha presentato The Witcher ...

Henry Cavill e Millie Bobby Brown sono (il nuovo) Sherlock Holmes e sua sorella Enola : Dopo le ultime interpretazioni di Robert Downey Jr. nei film di Guy Ritchie e di Benedict Cumberbatch nella serie di culto, il prossimo Sherlock Holmes sarà Henry Cavill. L’attore, noto soprattutto come Superman ne L’uomo di acciaio e prossimo protagonista della serie fantasy The Witcher, impersonerà sul grande schermo il celebre investigatore privato inventato dalla penna di Conan Doyle in Enola Holmes, primo film tratto ...