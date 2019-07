F1 | GP Germania 2019 oggi | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019)venerdì 26 luglio si disputano ledel GP di, tappa del Mondiale F1. Inizia il lungo weekend ad Hockenheim,i piloti avranno a disposizione due sessioni da 90 minuti ciascuna per operare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il giusto feeling con il tracciato tedesco che riserva sempre diverse insidie. Si ritorna in pista a due settimane di distanza dalla pirotecnica gara di Silverstone, il GP di Gran Bretagna ha regalato grandi emozioni con sorpassi e incidenti e gli appassionati sperano di potersi godere un nuovo spettacolo. In questa giornata capiremo chi sono i favoriti per le qualifiche e per la gara, la Mercedes vuole piazzare l’ennesima doppietta con Lewis Hamilton che spera di allungare ulteriormente su Valtteri Bottas in classifica generale. Le Ferrari vogliono però rispondere, Sebastian Vettel deve ...

SkySportF1 : ? Ha già conquistato il cuore dei tifosi ?? e ha sfiorato il trionfo in due occasioni ? - fattoquotidiano : Germania, nuovo calo della fiducia delle imprese a luglio: indice al minimo da sei anni. Rischio recessione nel ter… - TgLa7 : Oggi in Europa il giorno più caldo della storia. Mai così a Parigi, in Germania, Belgio e Olanda. Ci avevano avvert… -