Caldo in Sicilia | ondata di calore a Palermo | scatta l’allerta arancione

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il bollettino Ondate dipubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città diil livello 2 () che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00) Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca ...

giulianag_24 : @extracarolas Credo che non sia per questo, anche perché in barca è andata varie volte ed è sempre rimasta in costu… - canicattiweb : Sole e caldo in Sicilia per questo weekend, avvio di settimana con un calo delle temperature - _017_smile : RT @blogsicilia: Sole e caldo in Sicilia per questo weekend, avvio di settimana con un calo delle temperature - -