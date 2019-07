VIDEO – Non arriva Mendes A Dimaro sbarcano in elicottero gli agenti di Pépé

Tour de France – Luke Rowe e Tony Martin espulsi dalla corsa! L’episodio clamoroso non sfugge al Var [VIDEO] : Luke Rowe e Tony Martin sono stati espuls dal Tour de France al termine della 17ª Tappa: contatto e litigata fra i due che non sfugge alle telecamere del Var Non solo nel calcio, anche nelle gare di ciclismo il Var può costare un’espulsione… anzi due! È quanto accaduto al termine della 17ª Tappa del Tour de France vinta dall’azzurro Matteo Trentin. Il metaforico cartellino rosso è stato sventolato in faccia a Luke Rowe ...

La nona porta - 20/ Streaming VIDEO del film con Johnny Depp - 22 luglio 2019 - : Questa sera sul 20 andrà in onda il film La nona porta, diretto da Roman Polanski e con protagonista Johnny Depp, oltre che Emmanuelle Seigner

Diletta Leotta non rinuncia mai al suo allenamento : sexy workout a bordo piscina con… disturbatori [VIDEO] : Diletta Leotta non si ferma mai: duro allenamento a bordo piscina anche dal Giffoni Film Festival Diletta Leotta non si ferma mai: la giornalista siciliana sa bene che “chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”. La bella presentatrice, ospite del Giffoni Film Festival, spesso aggiorna i suoi follower su Instagram con le sue sessioni di allenamento. Non potevano dunque mancare i video, sexy e faticosi, dal Giffoni. ...

Conte sulla Tav : «Non realizzarla costerebbe molto più che farla. In ballo soldi italiani» VIDEO : Tav, il premier Giuseppe Conte parla in serata in diretta Facebook: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla, questa è la posizione del governo. Difendiamo gli...

Mondiali nuoto 2019 – Non solo Horton! Ancora una protesta anti-Yang : niente foto e stretta di mano per Scott - il cinese si infuria [VIDEO] : Duncan Scott si rifiuta di stringere la mano a Sun Yang e di farsi fotografare insieme a lui durante la cerimonia di premiazione dei 200 stile libero, il cinese non nasconde la sua rabbia sul podio Continuano a Gwangju le proteste anti-Yang: dopo il gesto di due giorni fa di Mack Horton, che si è rifiutato di salire sul podio durante la premiazione dei 400 stile libero, oggi è stato Duncan Scott a protestare durante la cerimonia dei 200 ...

Simona Quadarella - oro ai Mondiali di Nuoto nei 1500/ VIDEO - lacrime : 'Non ci credo' : Video, Simona Quadarella, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai Mondiali di Nuoto a Gwangju e nuovo record italiano!.

BORRELLI - DI PIETRO PIANGE SUL FERETRO/ VIDEO - il Pool lo gela : "non era suo amico" : Francesco Saverio BORRELLI, ultimo saluto fa discutere per il gelo del Pool contro Di PIETRO: ex magistrato Mani Pulite PIANGE davanti al FERETRO, Il Video

La nona porta - 20/ Streaming VIDEO del film con Johnny Depp - 22 luglio 2019 - : Questa sera sul 20 andrà in onda il film La nona porta, diretto da Roman Polanski e con protagonista Johnny Depp, oltre che Emmanuelle Seigner

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il VIDEO contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il VIDEO contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Depay - da calciatore a ca…ntante : i social non perdonano - quanti insulti! [VIDEO] : Da calciatore a ca…ntante. Memphis Depay, da qualche anno, produce musica hip hop. Nel video dell’ultimo singolo pubblicato, intitolato ‘Fall Back‘, appare l’attaccante della Roma Justin Kluivert. A fare da sfondo anche un jet privato rosso, che precedentemente era di proprietà di Lewis Hamilton. Depay ha annunciato la nuova canzone sui propri canali social, riscontrando il parere positivo di molti fan. Non ...

Depay - da cantante a ca…lciatore : i social non perdonano - quanti insulti! [VIDEO] : Da calciatore a ca…ntante. Memphis Depay, da qualche anno, produce musica hip hop. Nel video dell’ultimo singolo pubblicato, intitolato ‘Fall Back‘, appare l’attaccante della Roma Justin Kluivert. A fare da sfondo anche un jet privato rosso, che precedentemente era di proprietà di Lewis Hamilton. Depay ha annunciato la nuova canzone sui propri canali social, riscontrando il parere positivo di molti fan. Non ...

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal governo tiranno» – VIDEO : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

Chiede rapporto non protetto - poi accoltella prostituta : la confessione in VIDEOchiamata : Un pregiudicato di 41anni ha accoltellato e ferito in modo molto grave una prostituta sudamericana nelle campagne tra...