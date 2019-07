Treviso | torna da una vacanza a Bali stanco e con mal di testa | “È febbre Dengue”

Treviso - benzinaia aggredita per aver suonato il clacson : 'Neg...a torna in Marocco' : aggredita e picchiata solo per aver suonato il clacson. È successo a Susy, benzinaia 35enne che stava per iniziare il suo turno di lavoro presso il distributore Energyca di Vazzola, piccolo centro non lontano da Treviso. Il suo aggressore, le ha anche rivolto pesanti insulti razzisti. L'episodio, avvenuto nell'indifferenza dei presenti, è stato denunciato sui social dal gestore della pompa di benzina, Luca Vazzoler. L'aggressione Susy, ...