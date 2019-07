Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Undiin Europa è composto da minorenni e l’obiettivo principale dei trafficanti di esseri umani è lo sfruttamento sessuale, che in Italia è incostante. Leaccertate sono 1.660, con un numero sempre maggiore di minorenni coinvolti, cresciuti in un anno dal 9% al 13%. Anche sulle 20.500registrate complessivamente nell’Unione nel biennio 2015-16, il 56% dei casi riguarda ladella prostituzione, con un pur consistente 26% legato allo sfruttamento lavorativo. A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro ladi esseri umani, che ricorre il 30 luglio,thediffonde il‘Piccoli schiavi invisibili 2019’. “Non si può ignorare – ha dichiarato Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa – il fatto che il fiorente mercato dello sfruttamento sessualeminorenni ...

TutteLeNotizie : Tratta, il rapporto Save The Children: minori un quarto delle vittime in Ue. In crescita… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Tratta, il rapporto Save The Children: minori un quarto delle vittime in Ue. In crescita sfruttamento sessuale e lavor… - GranataElena : RT @fattoquotidiano: Tratta, il rapporto Save The Children: minori un quarto delle vittime in Ue. In crescita sfruttamento sessuale e lavor… -