Parolacce | insulti e sediate | il confronto poco talk di Mughini e Sgarbi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Non è la prima volta che Vittorioe Giampierosi affrontano nei salotti televisivi: i due non si amano molto e non perdono occasione per ricordarlo anche al grande pubblico. Tuttavia quello che è accaduto mercoledì nel corso del programma “Stasera Italia” condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 è andato ben al di là delle previsioni e delle aspettative del conduttore e della produzione. La discussione da questioni politiche sulla vicenda dei finanziamenti alla Lega I primivolano durante la discussione sui presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini. Giampiero, che da qualche settimana ha iniziato una nuova trasmissione proprio su Mediaset, non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per la sinistra., che ha un curriculum politico di una certa importanza avendo rivestito per quattordici anni il ruolo di deputato prima nel Partito ...

BlunoteWeb : [Video] Sgarbi e Mughini sfiorano la rissa tra insulti e parolacce - BlunoteWeb : [Video] Sgarbi e Mughini sfiorano la rissa tra insulti e parolacce - Casellabooksweb : @lasorelladikarl E non dici parolacce e spari insulti a raffica. Per cui non ti riconoscono e sei figlia di papà. -