Nuovo Quattroruote - L' editoriale del numero di agosto

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il mestiere di giornalista dinon è facile. Non lo è perché è missione complessa ricoprire il ruolo di trait dunion fra le pulsioni emotive degli appassionati, le esigenze del mercato e glinteressi dei costruttori. Senza false modestie, riteniamo di avere sempre svolto bene il nostro lavoro: se a 63 anni dalla fondazionecontinua a essere un riferimento nellautomotive, è perché il mondo della mobilità continua a riconoscerci una capacità unica nel raccontare senza compromessi prodotti e servizi, avendo come unica e sola priorità glinteressi dei consumatori. Oggi questindustria è al centro di un cambio di paradigma epocale, che sta trasformando il modo di concepire, realizzare, costruire, pensare e comunicare i mezzi di trasporto. Si tratta di una rivoluzione non lineare, però, che genera confusione e incertezza. Proprio per questo non abbiamo alcuna intenzione ...

dinoadduci : Nuovo Quattroruote - Il numero di agosto è in vendita - VIDEO - romek_ch : RT @quattroruote: Nuovo #record al #Nürburgring per la #Jaguar XE SV Project 8 - GHERARDIMAURO1 : RT @quattroruote: Nuovo #record al #Nürburgring per la #Jaguar XE SV Project 8 -