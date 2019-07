Muore bimbo di 4 anni caduto nella piscina durante un matrimonio

Napoli - choc al matrimonio : bimbo di 4 anni cade nella piscina e Muore davanti agli sposi : Tragedia a Pozzuoli (Napoli) dove un bambino di appena 4 anni è morto annegato ieri sera nella piscina del lido ?Kora? di Lucrino durante un matrimonio. Il piccolo Davide...

Usa - bimbo di 3 mesi Muore dopo essere caduto dalle braccia della madre durante lite in strada : La mamma di 26 anni è accusata di omicidio e false dichiarazioni dopo aver raccontato una versione diversa alla polizia nascondendo la lite fatale. La giovane mamma aveva litigato con un'altra donna per futili motivi davanti a un negozio di articoli di bellezza.Continua a leggere

Tragedia in sala parto - mamma Muore dopo aver dato alla luce il bimbo : “Stroncata da un’emorragia” : Santina Adamo, 36 anni, ha dato alla luce il figlio senza troppi intoppi all'ospedale Iannelli di Cetraro (Cosenza), un paio di ore più tardi però avrebbe cominciato a sanguinare. Trasportata nuovamente in sala operata è morta.Continua a leggere

Si arrampica sulla porta del campetto con un amico! Bimbo di 10 anni Muore schiacciato : Un dramma si è consumato domenica scorsa in Messico, in un piccolo centro nella provincia di Oaxaca, San Agustin de las Juntas. Un bambino di dieci anni ha perso la vita mentre stava giocando con un amico in un campetto di calcio. La tragedia si è consumata quando i due bambini hanno deciso di saltare e arrampicarsi sulla traversa di una porta. I due amici, come si vede chiaramente nelle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno iniziato a ...

Abbandona il figlio in auto sotto il sole e va a lavoro : Muore bimbo di tre anni : Oliver Dill, un bambino di appena tre anni, ha perso la vita dopo essere stato Abbandonato in un'automobile lasciata parcheggiata al sole vicino all'Università dell'Indiana di Evansville, negli Stati Uniti. Il piccolo è stato trovato ancora legato al seggiolino intorno alle 14 locali di ieri. Stando a quanto accertato dalla polizia, il bimbo sarebbe stato dimenticato da suo padre all'interno della vettura. L'uomo si sarebbe quindi allontanato ...

Rogo in casa mentre le madri sono in discoteca : Muore bimbo di 8 mesi - altri 5 piccoli feriti : Per andare a ballare in un locale della zona le mamme avevano lasciato completamente da soli i loro figli piccoli di età compresa tra pochi mesi e i sei anni credendoli al sicuro chiusi in casa. Durante la loro assenza, però, nell'appartamento è divampato un improvviso Rogo che ha ucciso il più piccolo dei bimbi, di appena 8 mesi, e ferito gli altri cinque. È la tragedia che si è consumata domenica scorsa in un sobborgo di Nashville, nello stato ...

Donna incinta uccisa a coltellate - dopo 4 giorni Muore anche il bimbo che aveva in grembo : È morto il figlio di Kelly Mary Fauvrelle, la Donna incinta di ventisei anni accoltellata in una casa a Croydon, nel sud di Londra, quattro giorni fa. Il piccolo, che era stato salvato dai medici, si è spento in ospedale. La polizia sta cercando di identificare una persona che, come si vede in un video, scappa dal luogo del delitto.Continua a leggere

Migranti - Onu : ogni giorno Muore un bimbo : 23.30 ogni giorno nel mondo,dal 2014 ad oggi, muore o risulta disperso un bambino migrante. Lo certifica l'ultimo rapporto Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni, emanazione dell'Onu) Sono 1.600 i Migranti minori che hanno perso la vita tra il 2014 e il 2018, circa 320ogni anno. "Particolarmente pericolosa" la traversata del Mediterraneo dove sono 678 i minori morti nello stesso lasso di tempo.Molti casi non sono registrati, né ...

Novi Ligure - bimbo di 8 anni precipita dal sesto piano di casa e Muore : soffriva di disturbi della personalità : Un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano dell'abitazione di Novi Ligure (Alessandria) in cui viveva con la famiglia. L'incidente è avvenuto...

Era già troppo tardi! bimbo di 8 anni Muore soffocato da un hot dog davanti ai genitori : Quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento si è trasformata in un dramma per una famiglia spagnola. Un bimbo di soli 8 anni è infatti morto soffocato da un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale in una località turistica delle Isole Canarie. Il piccolo si trovava nella serata di sabato 22 giugno con i genitori in spiaggia per partecipare alla famosa festa di San Juan a Telde. Dopo aver provato qualche ...