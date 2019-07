Quali APP possono aiutarci nel lavoro

Formula 1 – Hockenheim ospita l’11° appuntamento del Mondiale : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - Qualifiche e gara : Il circus fa tappa ad Hockenheim per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Archiviato il week-end di pausa, la Formula 1 sbarca adesso in Germania per l’undicesimo appuntamento del Mondiale. Sarà il circuito di Hockenheim il teatro della prossima battaglia tra Mercedes, Ferrari e Red Bull, già impegnate ad affilare le armi in vista della gara di domenica. Occhi puntati su Sebastian Vettel che, ...

Whatsapp - novità per le note vocali : ecco Quali : novità in arrivo su Whatsapp per tutti coloro che solitamente ascoltano le note vocali sullo smartphone

7 app per spiare eliminate sul Play Store per furto di dati sensibili - ecco Quali : Ben 7 app per spiare presenti sul Play Store sono state appena cancellate dal catalogo dello Store di Mountain View. Incriminata la natura stessa degli strumenti, pensati per rubare preziosi dati e informazioni ad ignare vittime. Procedura oltre che illegale, anche eticamente non perseguibile. Inutile negarlo, le app per spiare sono ricercatissime sul Play Store ma anche su iTunes. C'è chi desidera controllare il proprio partner, chi al ...

Sky diventa operatore telefonico : cosa sappiamo e Quali sono le offerte Internet : L'offerta Internet di Sky per la rete domestica sta per arrivare in Italia. Un anno dopo l'accordo con Open Fiber per l'utilizzo della sua fibra ottica per proporre un abbonamento unico Internet+canali TV, la pay-tv dovrebbe sbarcare ufficialmente sul mercato entro il prossimo autunno. Chissà, magari entro il primo ottobre, un giorno chiave per l'azienda che sancirà il passaggio di consegne tra Andrea Zappia e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in Qualifica. Appuntamento alle 12.00 con la finale della squadra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.03: Chiudiamo per il momento il nostro LIVE. Appuntamento a 12.00 con la finale del libero della prova a squadre. 05.01: Il Giappone chiude al terzo posto con 89.8000. Solo Russia e Italia sono riuscite ad andare sopra i 90 punti. 04.55: La coppia americana May/Viga Figueroa si inserisce in terza posizione con 87.8667. 04.50: La Spagna si inserisce in terza posizione alle spalle della ...

Formula 1 - Lewis Hamilton alza la voce : “noi piloti sappiamo meglio di chiunque su Quali piste correre” : Il pilota britannico ha alzato la voce riguardo i circuiti da inserire in calendario, chiedendo che Liberty Media coinvolga anche i piloti Ogni anno il calendario di Formula 1 si allarga, coinvolgendo nuove piste e nuovi Gran Premi che, a volte, non aiutano lo spettacolo. L’ultimo esempio potrebbe essere quello di Zandvoort, tracciato stretto in cui è complicato superare. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto Lewis Hamilton, ...

Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa : mai visto un Android One così - con rapporto Qualità-prezzo incredibile : Pochi istanti fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Europa il suo nuovo e attesissimo Mi A3 che, dopo essere stato al centro di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, si propone ora come il portabandiera della terza generazione di smartphone Android One del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa: mai visto un Android One così, con rapporto qualità-prezzo incredibile proviene da TuttoAndroid.

L’Agcom approva le linee guida per i drive test sulla Qualità del servizio dati mobile : L’Agcom ha ufficialmente approvato quelle che ha definito come le linee guida per la definizione delle campagne di misure sul campo ovverosia dei drive test della qualità del servizio dati in mobilità per la campagna 2019 con la determinazione N. 17/19DTC. Su cosa vertono le novità e cosa, nel concreto, cambia per i consumatori dopo […] L'articolo L’Agcom approva le linee guida per i drive test sulla qualità del servizio dati ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali si concentra sulle vittorie di tappa : Quali frazioni adatte allo Squalo? Tutti gli scenari : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France, lo Squalo si è attardato sull’ultima cote della tappa di ieri ed è giunto al traguardo con quattro minuti di ritardo dal gruppo dei migliori. Il siciliano ha alzato bandiera bianca e non lotterà per il podio in questa Grande Boucle, ora il mirino è puntato sulle singole vittorie di tappa e magari sulla conquista della maglia a pois come aveva dichiarato alla vigilia della partenza. ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle Qualifiche di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Whatsapp - altre novità in arrivo entro il 2019 : ecco Quali : Tra le novità previste entro il 2019 per Whatsapp c'è quella che riguarda gli status. Funzionalità per semplificare le comunicazioni più frequenti

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime Qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Volley femminile - il calendario e le date dell’estate. Qualificazioni olimpiche ed Europei : il programma e gli appuntamenti dell’Italia : L’Italia ha ormai archiviato la brutta eliminazione subita nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno perso contro Cina e Turchia dicendo addio alla possibilità di accedere alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Il sogno di alzare al cielo il trofeo è sfumato, la nostra Nazionale ha giocato ben al di sotto del proprio livello e non è riuscita a esprimersi al meglio a Nanchino, ora ...

Sono migliaia gli sQuali intrappolati nella plastica - deformati e a rischio morte prematura : Gli squali si stanno deformando e rischiano di morire prematuramente a causa delle reti di plastica abbandonate in mare dentro cui restano impigliati. Lo stesso discorso vale anche per le razze. Gli scienziati hanno analizzato gli studi sull'argomento e le fotografie pubblicate su Twitter e ci spiegano cosa sta succedendo.Continua a leggere