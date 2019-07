Partono i saldi estivi su PS Store | i migliori giochi PS4 fino al 70% di sconto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019)oggi, 24 luglio, isu PS. Proprio nel giorno in cui è finalmente disponibile il servizio in abbonamento EA Access sulla console di ultima generazione giapponese - trovate tutti i dettagli in questo articolo dedicato -, "mamma" Sony ha deciso di stuzzicare palati e portafogli dei suoi fedelissimi con una nuova e golosa tornata di sconti. Naturalmente suivideogame per PlayStation 4. Sconti che andranno avantial prossimo 21 agosto, e che coinvolgono centinaia di titoli per ogni genere e gusto, arrivandoal 60% in meno sul prezzo di listino per gli utenti standard e addirittura al 70% per tutti gli abbonati a PlayStation Plus - servizio che consente appunto di ricevere offerte esclusive, di giocare in multiplayer online con gli amici e di scaricare gratuitamente dueal mese. Tra isu PSdel 2019 troviamo molti ...

