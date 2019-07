Elementary 7 su Rai2 | anticipazioni 24 e 31 luglio | Sherlock contro l’FBI per riuscire a

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nuovo appuntamento con7 sunella prima serata di mercoledì 24. Il nostro protagonista dovrà cercare un modo per tornare negli Stati Uniti e farà affidamento su suo padre: ci riuscirà? Si parte con l'episodio 7x03 dal titolo Il prezzo dell'ammissione, di cui vi riportiamo la sinossi: Holmes prende misure estreme per assicurarsi il suo ritorno a New York quando si appoggia all'ambigua relazione di suo padre con l'FBI che potrebbe aiutarlo a rientrare legalmente negli Stati Uniti. Inoltre, mentre Holmes cerca un modo per tornare negli USA, Watson aiuta il Dipartimento di Polizia di New York a indagare sull'omicidio avvenuto in un negozio usato da ricchi clienti per introdurre nel paese oggetti illegali senza dover subirelli di frontiera. A seguire l'episodio 7x04 intitolato Semaforo rosso, semaforo verde. Ecco la sinossi: Un'esplosione a un posto di ...

OptiMagazine : #Elementary 7 su Rai2, anticipazioni #24luglio #31luglio: Sherlock contro l'FBI per riuscire a tornare negli USA?… - itselisy : Qualcuno sa come si chiama la canzone del promo di #Elementary che mandano in onda su Rai2 ? - zazoomnews : Elementary 7 sostituisce Blood & Treasure su Rai2 dal 17 luglio cambio di programmazione dopo il flop di ascolt… -