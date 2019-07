Critica il Comune su Facebook | costretta dai vigili a inviare una mail di scuse al sindaco

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Amministrazione ridicola”. Si era sfogata con queste parole suun’abitante di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Oggetto della lamentela, comparsa sull’account social del, i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade, avvenuti, a dire dell’utente, senza occuparsi prima di riparare le buche. Il commento è costato alla signora una visita a casa deila mattina seguente: “Deveuna lettera dial”. Si legge sul Corriere della sera:“Sono rimasta di ghiaccio. Trovarsi la polizia locale sotto casa poche ore dopo un commento social è un’esperienza che mai mi sarei immaginata. Offese? Ilmostri lo screenshot, non ho niente da temere. La mia era l’espressione di un dissenso per le strade piene di buche. Leimmediate? Non avevo ...

