Concorso infanzia e primaria 2019 | decreto | requisiti | prove e dove sarà bandito

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - pubblicata autorizzazione per 16.959 posti. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato avviato il Concorso per 16.959 posti. La pubblicazione del bando è ...

Tutti i bandi di Concorso scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Ad un passo il Concorso scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Scuola - Concorso infanzia e primaria ultime notizie : bando atteso per la prossima settimana : Al via il concorso per gli insegnanti della Scuola dell’infanzia e primaria: il bando, come riferisce anche il noto portale Orizzonte Scuola, è atteso per la prossima settimana. Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i posti che verranno banditi in occasione della selezione concorsuale. bando concorso infanzia e primaria ...

Concorso Educatore d’Infanzia : tutti i bandi pubblicati : Sono numerosi i bandi di Concorso Educatore d’Infanzia che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale per lavorare a contatto con i bambini negli asili comunali. I bandi sono indetti per poche figure o per la formazione di una graduatoria dalla quale verranno selezionati gli educatori in ordine di merito. Vediamo assieme i Concorsi pubblici attivi. Gli ultimi aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Educatore d’Infanzia: graduatoria ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - tutela dell’invalidità : Nella nostra redazione è arrivata una lettera riguardante un tema ancora poco dibattuto ma meritevole di attenzione. Si tratta della tutela delle categorie protette al lavoro. tutela che va garantita anche nell’assegnazione dei posti relativamente allo scorrimento delle graduatorie risultanti dal Concorso straordinario. Ad oggi però non sono ancora trapelate informazioni circa la riserva dei posti per quegli insegnanti invalidi o portatori ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : in pubblicazione le graduatorie regionali : Mentre si sta affacciando l'ipotesi discussa del Concorso straordinario bis, rivolto anche ad insegnanti che abbiano come requisito di accesso solo 180 giorni, prosegue l'iter relativo al Concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. In quasi tutte le regioni si è conclusa la prova orale o si sta concludendo. E i vari Usr stanno cominciando a pubblicare le relative graduatorie di merito regionali. graduatorie di merito regionali ...

Graduatorie del Concorso riservato infanzia primaria in aggiornamento : Le Graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo del 50% ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - graduatorie entro il 30/7 : assunto anche chi ha preso zero : Le graduatorie del Concorso straordinario infanzia e primaria saranno disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20 solo se pubblicate entro il 30 luglio 2019. Ricordiamo che il 50% delle assunzioni avverranno da graduatorie concorsuali (le restanti da GaE). Questo 50% sarà assegnato con questi criteri: priorità al Concorso 2016; posti residui al Concorso straordinario. Abbimo già pubblicato le schede dettagliate con i posti disponibili ...

Pubblicazione graduatorie del Concorso straordinario infanzia primaria - aggiornato : Le graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo ...

Concorso per 10 insegnanti della scuola di infanzia del Comune di Padova : Il Comune di Padova ha pubblicato un interessante bando di Concorso pubblico per esami, con eventuale prova di preselezione, per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 10 insegnanti di scuola infanzia nella specifica categoria C e con contratto di lavoro subordinato. La scadenza è fissata per luglio. Svolgimento delle prove Le prove d’esame verteranno nelle materie indicate nel bando: saranno costituite da una prova scritta a ...

Concorso riservato infanzia primaria - come avverranno le immissioni in ruolo da graduatoria di merito : Il Concorso riservato ai docenti della scuola primaria dell’infanzia volge al termine con lo svolgimento degli ultimi colloqui orali. Le graduatorie di merito regionali nelle quali confluiranno i docenti dovranno essere pubblicate entro e non oltre il 30 luglio 2019. Ciò per consentire agli uffici scolastici regionali di effettuare le operazioni di convocazione, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo. ...