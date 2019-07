Bio-On | la risposta al report del fondo Quintessential | “Nessuna informazione falsa al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Dopo che Il Fatto Quotidiano ha dato notizia deldelstatunitensesui conti di Bio-On, l’azienda bolognese ha diffuso due comunicati in cui “smentisce totalmente le affermazioni che attribuirebbero al management della Società comportamenti scorretti e che la Società stia comunicando al mercato informazioni non veritiere“. Poi aggiunge che “quanto pubblicato da terzi è oggetto di valutazione da parte della Società e dei suoi legali ai fini della propria tutela contro potenziali manipolazioni da parte di fondi speculativi” sottolineando che “ilche ha diffuso ilha dichiarato un interesse economico nel movimento del prezzo del titolo oggetto delstesso, come riportato nel proprio disclaimer”. In una seconda nota, Bio-On dà conto del fatto che “l’impianto produttivo di PHA costruito da Bio-on ...

