Auto in scarpata a Vipiteno | morte due ragazze di 17 e 19 anni | stavano tornando dal

Auto precipita nella scarpata in Alto Adige. Le vittime sono due giovani ragazze : È di due morti e due feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto la sera del 23 luglio 2019 in val Ridanna. Quattro giovani donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro Auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada e precipitata per alcune centinaia di metri.Le vittime sono Miriam Volgger, 17 anni di Racines, e Irina Senn, 19 anni di ...

