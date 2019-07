A ottobre a Roma Congresso Mondiale Ingegneria Clinica

Le date del tour estivo di Giordana Angi da Caserta a Pescara prima dei live di ottobre a Roma e Milano : Sono state annunciate le date del tour estivo di Giordana Angi per la presentazione dell'album Casa. Vincitrice del premio della critica TIM ad Amici di Maria De Filippi e seconda classificata dell'edizione numero 18, alle spalle del cantante Alberto Urso, Giordana Angi sta incontrando i fan nell'instare tour promozionale per la firma delle copie e presto sarà dal vivo sui palchi della penisola. Due gli appuntamenti autunnali già annunciati, ...

MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo 2019 - la quinta edizione dal 16 al 20 ottobre a Roma : Il MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, evento che vede Lucia Milazzotto nel ruolo di direttore editoriale, ritornerà per il quinto anno consecutivo.La quinta edizione della manifestazione, luogo di incontro per le eccellenze dell'industria audiovisiva dove i più importanti operatori del settore possono trovare partner e vedere in anteprima, vendere e acquistare i contenuti di prossima uscita, si terrà a Roma, dal 16 al 20 ottobre 2019, ...