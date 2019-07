Spiagge Accessibili | Lido Helios a Giulianova

Fonte : fondazioneserono

(Di martedì 23 luglio 2019) Una delle cose più belle per coloro che lavorano in una spiaggia accessibile è sicuramente l’opportunità di aiutare una persona disabile a fare il bagno al mare per la prima volta. “Abbiamo vissuto momenti commoventi perché abbiamo aiutato persone che, pur avendo un’età avanzata, con le lacrime agli occhi hanno affermato di aver toccato, con la sedia Job, l’acqua del mare per la prima volta” , ci dice Vincenzo Tassoni Presidente Nazionale dell’UNMIL (Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) che gestisce il. Ilè una spiaggia accessibile attrezzata per ospitare persone disabili e le loro famiglie grazie ad una ampia passerella dove possono passare due sedie a rotelle contemporaneamente, sedie job e servizi per tutte le esigenze. “Questa era un’area demaniale destinata all’addestramento dei militari. Quando si è chiuso il distretto ...

