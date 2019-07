Ronaldo | cadono le accuse di stupro | «Nessuna prova oltre ogni ragionevole dubbio»

Cristiano Ronaldo - decadono le accuse di stupro : Per Cristiano Ronaldo è ufficialmente finito un incubo risalente a un episodio di dieci anni fa: sul calciatore portoghese cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sono decadute le accuse di stupro.A stabilirlo è stato il Procuratore di Las Vegas, Steve Wofson, per il quale le accuse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che quindi non saranno contestati capi d'accusa", dopo aver esaminato la nuova indagine della polizia ...

Cadono le accuse di stupro contro Ronaldo - non sarà incriminato : Questa volta per Cristiano Ronaldo e' davvero finito l'incubo di un processo per stupro in Usa per un episodio che risale a 10 anni fa. Il procuratore di Las Vegas, Steve Wolfson, ha spiegato in una dichiarazione che, dopo aver esaminato la nuova indagine della polizia sulle accuse di stupro da parte dell'ex modella statunitense Katheryn Mayorga, ha stabilito che esse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che quindi non ...

Cadono accuse stupro contro Ronaldo - non sarà incriminato : Questa volta per Cristiano Ronaldo e' davvero finito l'incubo di un processo per stupro in Usa per un episodio che risale a 10 anni fa. Il procuratore di Las Vegas, Steve Wolfson, ha spiegato in una dichiarazione che, dopo aver esaminato la nuova indagine della polizia sulle accuse di stupro da parte dell'ex modella statunitense Katheryn Mayorga, ha stabilito che esse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che quindi non ...

Caso Mayorga - decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo : la polizia non ha riscontrato ‘nessuna prova’ : decadono le accuse di stupro mosse ai danni di Cristiano Ronaldo nell’ambito del Caso Mayorga: la polizia di Las Vegas dichiara di non aver trovato alcuna prova al riguardo Il Caso Mayorga sembra essersi risolto nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato di stupro dalla modella che, in passato, aveva descritto dettagliatamente il loro incontro in un hotel di Las Vegas, terminato poi con la ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro negli Usa. Gli inquirenti del Nevada : “Non si può dimostrare oltre ogni dubbio” : Cristiano Ronaldo non è più accusato di aver stuprato l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus sono infatti cadute, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Clark, nello stato americano del Nevada. La donna, all’epoca 25enne, aveva denunciato il cinque volte pallone d’oro affermando di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas, nel 2009. ...

Calcio : risolto il caso Cristiano Ronaldo-Mayorga. Cadono le accuse di stupro per il giocatore della Juventus : Finalmente risolto il caso che aveva sconvolto il mondo del Calcio lo scorso anno. Cristiano Ronaldo può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte le accuse dopo lo scandalo del presunto stupro avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn Mayorga. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute ...