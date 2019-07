Rambaudi | “James toglierebbe spazio a questo senatore | l’ambiente si infiammerebbe”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 23 luglio 2019) Roberto, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione ‘Tutti in ritiro’: “James al Napoli è un parto. Se però arrivasse tutto l’ambiente sarebbe più che contento. James è uno abituato a giocare sulla destra per rientrare col sinistro. Un suo arrivo potrebbe togliere minutaggio a José Callejon inNapoli. Elmas rappresenta un nuovo Fabian Ruiz. Mi aspetto che sará la sua alternativa”. Leggi anche : Dries Mertens: “Dobbiamo essere contenti del nostro livello, ma non dobbiamo accontentarci, vogliamo essere sempre più forti” Manolas: “Ho scelto Napoli perché voglio vincere, squadra forte e tecnica! La società sta prendendo giocatori di valore. Su Koulibaly, Zielinski e Ancelotti…” Elmas, l’agente: “Club italiani ed inglesi hanno provato a soffiarlo al Napoli! Due i motivi della scelta…” ESCLUSIVA – Il giovane ...

