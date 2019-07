Oninaki | demo disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) Ladiè orasia su4 che su.Questa versione di prova contiene due modalità: la prima, "Storia", consente di provare la parte iniziale del gioco. Nella modalità "Battaglia" invece, sarete in grado di utilizzare un personaggio potenziato per sperimentare una battaglia elettrizzante. Oltre a questo potrete trasferire i vostri progressi dalla versione di prova al gioco ufficiale una volta uscito.In, i giocatori vestiranno i panni di Kagachi, un giovane Watcher che ha il sacro dovere di condurre le anime perdute nell'altro mondo, perpetuando la reincarnazione. Dopo aver incontrato Linne, una misteriosa giovane ragazza senza memoria alcuna del suo passato, il suo destino si intreccerà con sangue e morte. Durante questa avventura, i giocatori incontreranno anche Kushi, un Watcher esemplare e leader fidato, Mayura, una Watcher dal ...

