NBA – Tim Duncan torna ai San Antonio Spurs | sarà assistant coach di Gregg Popovich

La settimana che ha cambiato per sempre la NBA : Se un appassionato della NBA avesse spento il cellulare per una settimana si troverebbe totalmente disorientato. Negli ultimi sette giorni la geografia del più importante campionato di basket del mondo è stata rivoltata come un calzino. Quella che era stata ribattezzata l'estate dei free agent, ovvero dei giocatori che potevano cambiare squadra grazie alle condizioni dei loro contratti, non ha deluso. A leggere i roster, ancora ...

Draft NBA 2019 – Knicks - workout dell’ultimo minuto con Darius Garland : ma la priorità resta RJ Barrett : Draf 2019: Garland si allena con i Knicks, ma per New York la priorità resta RJ Barrett E’ tutto pronto per un importantissimo evento di NBA: nella notte tra oggi e domani si disputerà infatti il Draft, ovvero il sistema di scelta degli atleti da parte dei team. Le squadre di NBA hanno la possibilità di scegliere giocatori provenienti dai college o dall’estero per inserirli nei loro team sin dalla nuova stagione. I New York ...

Mercato NBA – Timberwolves - l’avventura di Wiggins è arrivata al capolinea? Si cercano acquirenti per un trade : Andrew Wiggins e i Minnesota Timberwolves potrebbero presto separarsi: la franchigia vorrebbe scaricare il mega contratto del giocatore canadese, apparso alquanto involuto durante l’ultima stagione Playoff mancati, l’addio di Butler che ha praticamente spaccato lo spogliatoio e le due stelle, Towns e Wiggins, uscite fortemente ridimensionate. Karl-Anthony Towns resta comunque al centro del progetto, ha margini di miglioramento fisici e ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti prima dell’ultimo quarto (67-79) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l’ultimo periodo FINISCE IL TERZO quarto! Toronto ora è avanti di dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro ...