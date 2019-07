Navigator | Di Maio contro De Luca | “Non li vuole? Assurdo | spero rinsavisca”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Idevono essere assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, altrimenti qui non li vogliamo. La Regione Campania non deve diventare un serbatorio per il precariato”. Sono le parole di Vincenzo De, che nei giorni scorsi si è opposto all’arrivo di 471, risultati già idonei al concorso, destinati al supporto dei centri per l’impiego campani. “Non li? Non avrei mai immaginato di arrivare a una tale assurdità” ha commentato il ministro del Lavoro, Luigi Di, “rinsavisca. In Campania c’è un’emergenza lavoro e un’emergenza dei centri per l’impiego. Quelle persone sono necessarie”. L'articolo, DiDe: “Non lirinsavisca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

