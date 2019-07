Gazzetta | È l’estate dei “bad boys” La professionalità vince sulle qualità dei calciatori

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) È l’estate dei “bad boys”, scrive ladello Sport, sottolineando che i grandi club hanno il problema di disfarsi di elementi ritenuti indesiderati e problematici nello spogliatoio. Juve-Higuain, Milan – Biglia, Real Madrid – Bale, Inter – Icardi Una strana estate soprattutto perché, al di là dei motivi contrattuali e delle scelte tecniche, non c’è più posto per chi crea problemi negli spogliatoi, e di riflesso fuori. Il problema è il carattere non le indiscutibilideiin questione. Primo fra tutti in questo mercato Mauro Icardi che è diventato un problema prima per Spalletti e poi per Conte e Marotta. Le gambe e il talento non bastano per uno come Conte, che per questo non ha mai chiamato Balotelli quando era c.t. della Nazionale. Meno talento ma più testa dunque è il nuovo mantra degli allenatori che cercano ...

