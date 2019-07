Favori e voti, arresto sindaco Apricena

Quindici arrestati nel Foggiano e 25 indagati in tutto, in una operazione della GdF, che indaga per reati contro la Pubblica amministrazione. Tra loro, ai domiciliari, anche ildi, Antonio Potenza. Rieletto col 71,5% in una lista civica e dal 2018 con la Lega dopo 11 anni in Forza Italia, Potenza è coinvolto nell' operazione Madrepietra su presunte irregolarità nelle gare per commesse pubbliche. Nei suoi confronti anche il sospetto di avere dato casa e lavoro a un collaboratore per vincere le comunali.(Di martedì 23 luglio 2019)