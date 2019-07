Tutti i dubbi sul Samsung Galaxy S7 resistente all’acqua | riscontri dal pubblico italiano

Juventus - Gonzalo Higuain fa venire i dubbi a Maurizio Sarri : Tutti gli scenari : La Juve punta la Luna del bel gioco e di certo non può aspettarsi di raggiungere il traguardo già alla prima missione in terra straniera. A Singapore gli applausi li strappa solo Harry Kane, autore di un gol da metà campo al 93' per il 3-2 del Tottenham contro bianconeri, attesi mercoledì dal bis co

Juventus - Tutti i dubbi di Sacchi sull’eventuale arrivo di Icardi : La Juventus presenta il colpo de Ligt ma non è finita sul calciomercato, i bianconeri sono alla ricerca anche di un nuovo attaccante da consegnare a Maurizio Sarri, il nome che continua a rimbalzare è quello di Mauro Icardi, dubbi da parte di Arrigo Sacchi in un intervento a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sarri? “Potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, ...

Tour de France – Matteo Trentin alza le mani : “Sagan era senza dubbio il favorito - ci ha anticipato Tutti” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha parlato dopo la quinta tappa del Tour de France, chiusa al terzo posto Niente da fare per Matteo Trentin nella quinta tappa del Tour de France, ad imporsi è Peter Sagan al termine di una volata perfetta, chiusa davanti al belga Van Aert. Delusione e rammarico per il corridore della Mitchelton-Scott a fine tappa, stati d’animo espressi ai microfoni di Raisport: “è risaputo come Peter Sagan ...

Conte all’Inter - Tutti i dubbi di Pagliuca : “è un’icona juventina…” : “Non me l’aspettavo anche se se ne parlava, Conte è un’icona juventina, ha vinto scudetti e coppe dei campioni da giocatore e da allenatore 3 scudetti di fila. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e bisogna guardare alla professionalità, ormai nel 2019 non ci possiamo ...

Guido Conti - Tutti i dubbi da chiarire sul suicidio dell’ex generale : “Si indaghi sulla posizione del corpo e sulle telefonate” : Le domande della famiglia non sono campate per aria ed è necessario discuterne per capire se le indagini sulla morte dell’ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti, trovato senza vita il 17 novembre 2017, debbano essere approfondite o meno. Insomma, se ha ragione la procura di Sulmona nel sostenere che si trattò di un suicidio senz’ombra di dubbio, oppure se ci sono ancora dettagli da chiarire. Per questo il gip del tribunale ...

Milan - Tutti i dubbi di Maldini : “proposta allettante ma…” : “Io dt? A breve definiremo tutto”. Sono le dichiarazioni di Paolo Maldini a margine di un evento organizzato da Dazn di cui è un testimonial, l’ex difensore rossonero parla del futuro dopo la richiesta dell’ad Ivan Gazidis di una sua riconferma in società. “Le cose vanno raccontate per bene, con i tempi giusti. Entro il fine settimana definiremo tutto”, aggiunge. “La proposta è allettante? Sì, ma ...

Pedullà non ha dubbi : Di Lorenzo? Il Napoli in vantaggio su Tutti! : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, non ha dubbi sul futuro di Di Lorenzo. Secondo il noto giornalista, infatti, per l’esterno dell’Empoli il Napoli sarebbe in vantaggio su tutti. Ecco quanto scrive sul suo sito: La Roma non è mai stata in pole per Giovanni Di Lorenzo e neanche ha approfondito i contatti con l’Empoli. Confermiamo, invece, il chiaro vantaggio – ormai incolmabile – accumulato dal Napoli in attesa di ...

