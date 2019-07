Stipendi Inter 2019-2020 | monte ingaggi in salita sul 2018-2019

Mauro Icardi dopo che l’Inter lo ha escluso dal ritiro : “Resto qua due anni - prendo lo Stipendio e non mi muovo” : “Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo”. A leggere Repubblica, quello di Maurito Icardi è un vero braccio di ferro contro la sua società, che nella giornata di ieri lo ha estromesso dal ritiro di Lugano, dove la squadra ha iniziato la preparazione sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. A leggere il quotidiano romano, la reazione dell’argentino è stata durissima: Icardi era ancora convinto di potersi ...

L’affondo del Csm : da Palamara risiko giudiziario per suo interesse. Pm sospeso da funzioni e Stipendio : Dagli atti emergono una "ripetuta concertazione" con diversi soggetti, magistrati e non, "taluno anche imputato", e "atti necessari o utili", "in relazione a interessi personali", in una sorta di "risiko giudiziario" con "effetto domino", "a danno di ignaro colleghi": in base a questo quadro, come si legge nell'ordinanza, la sezione disciplinare del Csm ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il pm romano Luca Palamara, indagato a Perugia ...

Quanto guadagna Nicolò Barella all’Inter : Stipendio e contratto : Quanto guadagna Nicolò Barella all’Inter: stipendio e contratto Quanto guadagna Nicolò Barella all’Inter – Della nuova Inter targata Antonio Conte e disegnata dall’amministratore delegato Beppe Marotta si candida certamente ad essere uno dei punti fermi: parliamo del centrocampista in arrivo dalla Sardegna Nicolò Barella. Il calciatore, classe 1997, è nato e cresciuto sportivamente nella sua Cagliari. E proprio partendo ...

Dzeko all’Inter : Stipendio - contratto e quando arriva l’ufficialità : Dzeko all’Inter: stipendio, contratto e quando arriva l’ufficialità Edin Dzeko sarà l’attaccante (o uno degli attaccanti) dell’Inter di Antonio Conte nella prossima stagione. Dell’affare se ne parla ormai da tempo, ma le parti (Roma e Inter) erano state sempre distanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, siamo ormai alle fasi finali della trattativa, con la società giallorossa che avrebbe accettato 10 milioni di euro più una contropartita, il ...

Stipendio in ritardo : importo interessi e quando spettano in busta paga : Stipendio in ritardo: importo interessi e quando spettano in busta paga In che modo può tutelarsi il lavoratore quando l’azienda paga in ritardo lo Stipendio? Sono diversi gli strumenti a disposizione per far valere il proprio diritto alla retribuzione; previste sanzioni per i datori di lavoro che non erogano il compenso spettante entro i termini stabiliti dalla legge. Stipendio in ritardo: quando deve pagare il datore di lavoro? Il ...

