Salvini | in arrivo altra nave Ong | non staremo fermi

Governo - in arrivo nuovo ministro Politiche Ue. Salvini : “Ho proposto il nome a Conte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, assicura che la nomina del prossimo ministro per le Politiche europee è in arrivo: lo stesso leader della Lega ha proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nome della persona che andrebbe a Bruxelles e che, per il momento, non è stato ufficializzato.

Un’altra ONG battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa : “Non temiamo Salvini” : Sembra non fermarsi l’arrivo di ONG, dopo l’arrivo verso le ore 16 di Alex Mediterranea è pronta a forzare il blocco italiano la ONG tedesca Sea Eye battezzata con il nome Alan Kurdi Intanto, con 65 persone soccorse a bordo, anche la ong tedesca Sea Eye ha annunciato in un tweet che la nave Alan … Continue reading Un’altra ONG battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa: “Non temiamo Salvini” at ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Giampaolo sulla panchina rossonera : l’accoglienza social di Salvini : Il vice-premier ha salutato l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan con uno dei suoi soliti tweet Il Milan ha ufficialmente il suo nuovo allenatore, si tratta di Marco Giampaolo che è stato ufficializzato ieri con un comunicato apparso sul sito della società rossonera. L’ex Sampdoria andrà a sostituire Gennaro Gattuso, che ha deciso di lasciare il club di Elliott dopo il mancato accesso alla prossima edizione della ...

Matteo Salvini salirà al Quirinale - clamoroso retroscena : crisi - magistratura ed Europa - tre bombe in arrivo : Sta per salire al Colle, Matteo Salvini. Il retroscena è del Corriere della Sera, che riferisce come il presidente Sergio Mattarella ha intenzione di "sondare le intenzioni" del vicepremier e leader della Lega "in tempi brevissimi, forse già oggi". Leggi anche: L'analisi di Mannheimer, "perché Salvi

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

La flat tax sarà opzionale : si potrà mantenere la vecchia Irpef. In arrivo il piano fiscale di Salvini : L’architettura della flat tax targata Lega poggerà su una drastica potatura a detrazioni e deduzioni fiscali. Ma per evitare effetti collaterali negativi sarà «opzionale», nel senso che i contribuenti potranno scegliere se aderirvi o se tenere l’Irpef attuale con i suoi sconti...

La flat tax sarà opzionale : si potrà mantenere la vecchia Irpef. In arrivo il piano fiscale di Salvini : L’architettura della flat tax targata Lega poggerà su una drastica potatura a detrazioni e deduzioni fiscali. Ma per evitare effetti collaterali negativi sarà «opzionale», nel senso che i contribuenti potranno scegliere se aderirvi o se tenere l’Irpef attuale con i suoi sconti...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma ora fare Tav e autonomia”. In arrivo lettera dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

Bruxelles rovina la festa di Salvini e fa schizzare lo spread : "In arrivo la lettera - possibile multa da 3 - 5 miliardi" : Puntuale, arriva la lettera di Bruxelles. Puntuale, torna a salire lo spread. Al ministero dell’Economia sono in attesa nelle prossime ore della missiva, già largamente annunciata, da parte della Commissione Europea sui conti pubblici italiani. Ancora non del tutto smaltita l’euforia per il successo elettorale che lo ha consacrato di fatto primo azionista del Governo, Matteo Salvini si è subito calato nella ...

In arrivo una lettera Ue : “Chiarimenti sul debito”. Salvini : “La Commissione prenda atto del voto del popolo” : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...