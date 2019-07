Meghan Markle tra le 25 persone più influenti sui social

Beatrice di York copia Meghan Markle : la nuova dieta vegana : Meghan Markle ha portato il suo stile di vita salutista e la dieta vegana alla corte d’Inghilterra, e la prima a seguirla su questa strada, con entusiasmo, è Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è innamorata dell’alimentazione e delle pratiche green, e per festeggiare il suo trentunesimo compleanno, offrirà ai suoi ospiti una ricca cena con un menù rigorosamente vegano. Beatrice infatti ha sposato in pieno ...

Meghan Markle - Harry voleva sposare Pippa Middleton? : Duncan Larcombe, biografo reale e giornalista, ha lanciato di recente una bomba nel mondo del gossip secondo la quale il principe Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, sorella della moglie di William e duchessa di Cambridge Kate.La popolarità di Pippa è esplosa in tutto il mondo proprio nel giorno delle nozze di William e Kate nel 2011, quando avvolta in un abito di Alexander McQueen stupì i telespettatori per la sua forma ...

Meghan Markle - ennesimo sfregio a Kate Middleton : stavolta lo smacco è grave : Meghan Markle 1, Kate Middleton 0. stavolta lo sfregio alla cognata è totale. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili s

Meghan Markle tra le 25 persone più influenti. Kate esclusa va in vacanza : Meghan Markle segna un punto a suo favore nell’infinita partita contro Kate. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili social dei personaggi più in vista sul web. Il magazine ha poi selezionato i venticinque influencer più seguiti ed efficaci nel veicolare i propri ...

Meghan Markle vittima di body shaming post parto : la modella curvy D'Ospina la difende - : Serena Granato Elisa D'Ospina difende ancora una volta le curve femminili sul suo profilo Instagram e lancia un messaggio di solidarietà destinato a Meghan Markle La modella Elisa D'Ospina si mostra agguerritissima sui social, quando si tratta di difendere le curve femminili, ed è sempre pronta a lanciare messaggi in difesa delle rotondità che contraddistinguono il gentil sesso. Nelle ultime ore, la D'Ospina ha fatto parlare di sé ...

Meghan Markle - body shaming post parto : Elisa D’Ospina la difende : Elisa D’Ospina prende le difese della Duchessa di Sussex. Ecco che cosa è successo Quando si tratta di difendere le donne e il loro aspetto fisico, Elisa D’Ospina è sempre in prima linea. La modella curvy italiana si è sempre fatta portabandiera di un messaggio molto importante: le donne devono amarsi ed accettarsi per come […] L'articolo Meghan Markle, body shaming post parto: Elisa D’Ospina la difende proviene da Gossip ...

Meghan Markle di nuovo incinta? Quell’indizio fondamentale. E il gossip vola : Meghan Markle di nuovo incinta? Pare di sì. Ma come? Ha appena partorito Archie. Beh, se la cosa è vera, significa che la ex attrice e moglie di Harry non ha voluto perdere tempo (probabilmente anche per via della non più tenera età). Ma chi lo ha detto? Da dove arriva questa voce? È solo un gossip? Scusate ma non crediamo neanche noi ai nostri occhi… La Markle ha dato alla luce Archie Harrison Mountbatten-Windsor a maggio! Ed è già incinta? ...

Meghan Markle e Harry - una indiscrezione clamorosa : "Molto presto" - la bomba al ritorno dall'Africa : Il viaggio in Africa di Meghan Markle e Harry d'Inghilterra potrebbe concludersi con un clamoroso colpo di scena. Secondo Melanie Bromley, giornalista inglese esperta di gossip reale e segreti di Buckingham Palace e dintorni, i Duchi di Sussex quanto torneranno in patria daranno ai sudditi la lieta

Meghan Markle e Harry : il nome della nuova associazione è un errore : Meghan Markle e Harry hanno qualche problema di comunicazione, nonostante abbiano assunto nuovi e validi collaboratori. Dopo il pasticcio della presentazione al mondo di Archie, i Duchi del Sussex inciampano sul nome della nuova associazione benefica, realizzata dopo essersi separati dalla Royal Foundation realizzata insieme a William e Kate Middleton. Harry e Meghan hanno scelto di chiamare la loro società benefica “Sussex Royal”, ...

Meghan Markle a Pharrell Williams : "Ci rendono la vita difficile" : Parata di stelle qualche giorno fa a Londra per la prima del live action del Re Leone: oltre ai reali Meghan Markle e principe Harry, in tenuta stile hollywoodiano, c'erano anche Elton John, Beyoncè e Pharrell Williams. Quest'ultimo si è complimentato con i reali britannici presenti alla proiezione.“Sono molto felice per la vostra unione. L’amore è una cosa meravigliosa, è fantastico. Non bisogna darlo mai per scontato, nel clima di oggi è ...

Meghan Markle e il vestito con prezzo da capogiro : Ha destato scalpore il prezzo del vestito che ha indossato Meghan Markle dopo la prima del fil "Il Re Leone". Meghan Markle ancora nel mirino dei giornali inglesi. Infatti, dopo la prima a Londra del film "Il Re Leone", spunta la cifra allucinante dell'abito e del look che ha sfoggiato. In totale, 17 mila euro. I tabloid inglesi hanno scannerizzato i vestiti e gli accessori della bella moglie di Harry. Eccoli nel dettaglio: ...

Per il Time il Principe Harry e Meghan Markle sono tra i più influenti del web : Time ha stilato la classifica delle 25 persone più influenti su Internet e a sorpresa ha inserito anche i Duchi del Sussex grazie al loro account Instagram dai post lungimiranti e strategici per l'affermazione della loro immagine nel mondo. Il Principe Harry e Meghan Markle sono due dei volti più famosi del pianeta e il lancio del loro account Instagram @SussexRoyal lo scorso aprile ha dato loro una piattaforma per connettersi ...