Migranti:Ong Mediterranee e Msf in mare

3 sbarchi in 24 ore : arrivati in Italia più di 120 Migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Migranti - sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...

Lega sotto attacco a Strasburgo su ong e Migranti. M5S la lascia sola : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea si vedono subito nell’aula di Strasburgo, ad appena 24 ore dal ‘fattaccio’ che rischia di ribaltare i rapporti di forza nel governo gialloverde. Ore 15, dibattito sul caso Sea Watch e le ong che soccorrono migranti in mare con la ‘capitana’ tedesca Carola Rackete pluri-citata in una discussione in cui la Lega ...

Ong francese : “Migranti chiusi in un container a Mentone tutte le notti. Tra loro anche minori” : Una ong francese, Medecins du monde, ha denunciato una circostanza che si verifica tutte le notti: adulti, donne e bambini vengono regolarmente rinchiusi dentro container, al confine francese, a Mentone. E non sempre, aggiungono, le donne vengono separate dagli uomini. L'ong ha sollecitato l'intervento dell'Onu.Continua a leggere

Ong : Migranti in container a Mentone : 23.11 Ogni notte dei migranti vengono rinchiusi in alcuni container, al posto di frontiera di Mentone, in Francia, prima del loro rimpatrio in Italia. La "detenzione arbitraria" l'ha denunciata l'Ong francese Médecins du Monde alla procura di Nizza. "Queste persone vengono bloccate in 15mq senza mobili e senza cibo",scrive l'Ong che ha raccolto varie testimonianze: un 17enne nigeriano rinchiuso per 10 ore con altri adulti in condizioni ...

Migranti e Ong - Di Battista : 'Lo show si è fermato - Salvini è impegnato a mentire' : Il nome di Alessandro Di Battista, pur non rivestendo ormai alcuna carica, resta legato a quello del Movimento Cinque Stelle. Da più parti si paventa che un suo eventuale ritorno potrebbe aprire una stagione nuova tra i pentastellati, addirittura spodestando Di Maio. Per il momento la sua è solo una voce influente, che viene diffusa attraverso i propri canali social e che suona come un attacco particolarmente duro alla classe politica rispetto a ...

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta Migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

La Francia regala soldi all'ong che porta i Migranti in Italia : Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'Italia in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42 migranti a bordo e ha anche aperto il portafoglio ...

"Obbligare le ong a identificare i Migranti a bordo". L'emendamento Forza Italia a prima firma Carfagna : Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sicurezza bis. Con il testo, a prima firma di Mara Carfagna, si propone di imporre alle ong di identificare a bordo delle navi di salvataggio i migranti. “Bisogna che l’attività delle Ong sia disciplinata: se vuoi compiere un’attività di ricerca e salvataggio in mare lo devi fare alle condizioni di legalità e sicurezza poste dallo Stato Italiano. In ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le navi delle Ong aumentate le partenze di Migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Migranti - riecco le maxi multe alle ong : «Fino a 1 milione per chi viola la legge» : Un emendamento della Lega reintroduce sanzioni pesanti per chi entra nei porti italiani. Erano state ridotte al minimo per sedare lo scontro con il M5S: il rischio di una nuova crisi nel governo

Multe fino a 1 mln e confisca naveMigranti - guerra M5S-Lega alle ong : Anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e non più in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della nave stessa. E' quanto l'Emendamento del M5S all'articolo 2 presentato al decreto sicurezza bis. In caso di sequestro giudiziale Segui su affaritaliani.it

Quanti Migranti arrivano davvero in Italia con le ong? : La Sea Watch (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) Lunedì 8 luglio il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha convocato una riunione del Comitato di ordine e sicurezza per trovare un modo per fermare le ong ed evitare che portino i migranti soccorsi in mare in Italia. Secondo quanto riportano diverse testate, tra cui Repubblica, ci sarebbero varie ipotesi al vaglio: l’invio di dieci motovedette Italiane alla cosiddetta Guardia ...

Migranti - M5s prende posizione contro le Ong : "Anticipare la confisca delle navi" : Nuovi sbarchi e nuovi salvataggi. Il 92% delle persone sbarcate in Italia quest'anno non ha niente a che fare con le Ong ma...