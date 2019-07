De Laurentiis | “Io ho bisogno di vincere Ma per farlo bisogna usare la testa”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Ieri mattina Aurelio Deha fatto la sua comparsa sulle gradinate della tribuna stampa dello stadio di Carciato, infiammando gli animi. Accolto con un’ovazione, tra foto, autografi e cori, il presidente si è fermato a parlare con i tifosi per rassicurarli sul mercato. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole: “Dovete avere pazienza. Il mercato chiude il 2 settembre e da qui a quella data possono cambiare tantissime cose. Noi stiamo trattando con tutti quelli che ci interessano, purché siano coerenti e giusti per il gioco e non per fare scena”. Deè stato molto chiaro: “Non hodi collezionare più abbonamenti: io hodi. Ma perlaL'articolo De: “Io hodi. Ma perla testa” ilNapolista.

