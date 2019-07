Stefano Orfei e Brigitta Boccoli bis | è nato Brando

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei genitori bis - : Alessandro Pagliuca Brigitta Boccoli e Stefano Orfei sono di nuovo genitori e su Instagram pubblicano la prima foto del loro secondo bebè Fiocco azzurro per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei . Giovedì 18 luglio, la showgirl e l'artista circense (erede della leggendaria Moira) sono diventati genitori per la seconda volta del secondo figlio, avuto con fecondaziona ssistita, dopo Manfredi, nato 11 anni fa. L'annuncio è arrivato su ...

