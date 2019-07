New York si prepara all’ondata di caldo in arrivo | cancellati eventi pubblici | trasporti

Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York? E’ la tesi di «In Touch» : I due protagonisti di «A star is born» al centro del gossip: secondo alcune fonti Lady Gaga si sarebbe trasferita nella casa di Cooper, subito dopo l’addio di lui con Irina Shayk

New York soffoca nel caldo. Stop eventi : 6.20 La città di New York ha annullato una serie di eventi a causa dell'eccezionale ondata di caldo prevista per il fine settimana.Non si terranno l'Ozy Fest, un festival all'aperto in programma per sabato e domenica a Central Park e una commemorazione a Times Square per i 50 anni dall'atterraggio sulla luna. Salteranno anche le gare di triathlon di domenica. De Blasio ha ordinato ai proprietari degli edifici e agli uffici di regolare i ...

50° anniversario dell’allunaggio - Piero Angela ricorda lo sbarco sulla luna - vissuto a New York : “Lì scelsi per sempre la scienza” : La missione Apollo 11 e lo sbarco sulla luna hanno fatto innamorare milioni e milioni di persone e da quel 20 luglio 1969, è cambiato il modo in cui l’umanità ha guardato alla luna e all’esplorazione spaziale. Tra quanti si sono fatti ispirare da quella storica impresa, c’è anche chi, dopo aver visto Armstrong e Aldrin calpestare il suolo lunare, si è totalmente innamorato della scienza. In un’intervista a LaPresse, Piero Angela ricorda ...

Forte ondata di caldo in arrivo a New York : si teme un nuovo blackout : Un’ondata di caldo è in arrivo sulla East Coast degli Stati Uniti: tra sabato e domenica la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a +37°C, facendone percepire almeno +40°C. Bill de Blasio, sindaco di New York, ha già lanciato l’allarme e rivisto i suoi piani di campagna elettorale: resterà a New York invece del previsto tour in Iowa. Si teme un nuovo black out nella metropoli, a causa dell’uso massiccio dei condizionatori ...

Sanità : 11 settembre - 200ª vittima tra i vigili del fuoco di New York : Ancora morti legati all’11 settembre. Sono ormai 200 i vigili del fuoco di New York deceduti per le conseguenze di malattie sviluppate dopo avere inalato tossine durante l’intervento alle Torri Gemelle, nel 2001. A renderlo noto è stato il Dipartimento dei vigili del fuoco della città: l’ultimo decesso, quello del pompiere in pensione Richard Driscoll, risale a ieri. “E’ incomprensibile il fatto che, dopo aver perso ...

Svolta “green” a New York : obiettivo emissioni zero nel 2050 : Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’obiettivo è eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano ...

New York processa Ignatov - guru delle criptomonete fantasma : New York entra nel vivo del processo al guru mondiale delle criptovalute fantasma onecoin, mai comparse sui mercati finanziari.Un procedimento ancor più atteso dopo gli sviluppi investigativi della scorsa...

Cuomo : la svolta green di New York : 4.34 Il green new deal di New York diventa legge. Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che prevede una svolta verde nello stato. Nel farlo ha annunciato due maxi progetti eolici, commissionati a una società danese e una norvegese, per fornire elettricità a Manhattan e Long Island. Lo stato si impegna a eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, quando tutta la sua elettricità arriverà da fonti prive di ...

Sbarco sulla Luna - New York ricrea la missione Apollo 11 : un’esperienza interattiva “catapulterà” il pubblico sulla superficie lunare : È sempre più vicino il 20 luglio, giorno in cui ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna e negli Stati Uniti tutto è pronto per festeggiare l’impresa in grande stile. Il museo di Storia Naturale di New York, per esempio, ricrea con un’esperienza interattiva la storica missione Apollo 11, quando per la prima volta, il 20 luglio del 1969, l’uomo mise piede sul satellite della Terra. Grazie ad un proiettore ...