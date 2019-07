Nave sequestrata, GB: evitare Stretto

Il ministero degli Esteri britannico esorta le navi del Regno Unito aper ora lodi Hormuz, Questo dopo il sequestro della petroliera britannica Stena Impero da parte dei guardiani della Rivoluzione Iraniana. Il Foreign Office ha espresso profonda preoccupazione "per l'inaccettabile azione che rappresenta una chiara sfida alla libertà di navigazione","la nostra risposta sarà considerevole e forte e ci saranno serie conseguenze se la situazione non si risolve. Rimaniamo in contatto con i nostri partner"(Di sabato 20 luglio 2019)