Etherborn | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di sabato 20 luglio 2019) Siamo tornati da un viaggio surreale ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, sviluppato dal team spagnolo Altered Matter e disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.ci trasporta in un mondo in cui la gravità ha leggi differenti da quelle nostrane, permettendoci di camminare su pareti in orizzontale o verticale. Il gioco inizia con la nascita del creato e la formazione di un essere umanoide da un albero. Il personaggio che controlleremo è un essere di luce e purezza la cui pelle è trasparente, dove al suo interno risiede un sistema venoso simili alle radici di un arbusto in bella mostra. Lo scopo del gioco è quello di affrontare una serie di livelli ricchi di enigmi, basati naturalmente sulla gravità. Sfruttando l’abilità del protagonista di camminare sulle ...

