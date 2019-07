Arrigo Sacchi Gullit ragionava con il c* | Seba Rossi aveva doti

Arrigo Sacchi : 'Sarri è un tecnico straordinario che cavalca il futuro' : Arrigo Sacchi in un'editoriale per "La Gazzetta dello sport", ha fatto il punto sulla rivoluzione in atto che vede protagonista la Juventus. L'artefice principale di questo cambiamento radicale, secondo l'ex Ct della Nazionale, è stato Andrea Agnelli, il quale ha avuto il coraggio di dare un taglio netto con il passato che pure aveva portato alla società ben otto anni di successi a livello nazionale, anche se in Europa ci sono state parecchie ...