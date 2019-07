Zielinski a Sky | “Ottimo test per il minutaggio Sul campionato…”

forzazzurri

(Di venerdì 19 luglio 2019) Al termine della manita estiva rifilata alla formazione lombarda del Feralpisalò, Piotrha rilasciato alcune dichiarazioni:ha dichiarato di sentirsi a suo agio come regista ma non solo: "Anche l'anno scorso in campionato ho giocato davanti alla difesa, mi ci trovo bene. Oggi abbiamo espresso un buon calcio, un buonper mettere minuti nelle gambe. Per il campionato le sensazioni sono buone, ci alleniamo al massimo e stiamo crescendo ogni giorni di più, sia nell'intensità che nel gioco. Prima del campionato manca ancora un mese, spero sia molto positivo e che sia soddisfazioni a tutti"

