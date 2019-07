Usigrai «La Rai ottenga un pronunciamento d’urgenza sulla Champions»

Usigrai : «Rai - assurdo perdere la Champions per 5 milioni» : Usigrai Champions Rai – L’Unione Sindacale Giornalisti Rai è intervenuta sulla questione della Champions League in chiaro. I diritti di trasmissione sono stati rilevati da Mediaset, che è subentrata alla Rai dopo una stagione. La decisione di Sky di non rinnovare l’accordo per il 2019/2020 non è andato giù alla Tv di Stato, ma l’Usigrai […] L'articolo Usigrai: «Rai, assurdo perdere la Champions per 5 milioni» è stato realizzato da ...

Usigrai e Cdr RaiSport : «Opzione Champions andava blindata». : «Sulla Champions è in corso un balletto sulla pelle della Rai, ma soprattutto dei lavoratori. L'opzione prevista dal contratto è valida oppure no? A deciderlo devono essere i giudici. Speriamo che avvenga presto. E ovviamente noi ci auguriamo che abbia ragione la Rai. Quindi ogni fuga in avanti oggi rischia di creare ulteriori danni. Quindi bene ha fatto la Rai a diffidare i concorrenti. Certo è che già alla ...

Offese a Falcone e Borsellino nella puntata di Realiti - su Rai 2 : protestano Usigrai e Articolo 21 : È polemica per le affermazioni di due cantanti neomelodici, ospiti del programma Realiti su Rai2. Uno di loro ha offeso la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l’altro ha raccontato come lo zio, recluso al 41 bis, scriva le sue canzoni dal carcere.Insorge l’Usigrai: “La Rai non può fare da vetrina a chi inneggia ai boss e dileggia chi ha dato la vita per lottare contro la mafia”, ha scritto su ...

Rai - Poletti da Rete4 a UnoMattina. Usigrai : “Salvini incassa - offesa a interni”. Mentana : “Perché Lerner sì e lui no?” : L’ultimo guaio in Rai è il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di RaiUno. Sarà infatti Roberto Poletti, che da inviato dei programmi di Paolo Del Debbio su Rete 4 sarà promosso come volto del programma quotidiano. UnoMattina, come altri programmi dell’estate, era entrato nel confronto tra la direttrice della rete Teresa De Santis e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, anche perché – ...

Rai - Poletti da Rete4 a UnoMattina. Usigrai : “Salvini all’incasso - insulto agli interni”. Mentana : “Perché Lerner sì e lui no?” : L’ultimo guaio in Rai è il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di RaiUno. Sarà infatti Roberto Poletti, che da inviato dei programmi di Paolo Del Debbio su Rete 4 sarà promosso come volto del programma quotidiano. UnoMattina, come altri programmi dell’estate, era entrato nel confronto tra la direttrice della rete Teresa De Santis e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, anche perché – ...